Sonia Bruganelli | Ho avuto crisi di panico anoressia depressione Con la malattia di mia figlia Silvia ho smesso di chiedermi perché a me? e ho imparato a dire sono qui

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo quello che rimane è il primo libro di Sonia Bruganelli: un'autobiografia, raccontata attraverso i libri che le hanno cambiato la vita, in cui si mette completamente a nudo: «Mi sono sposata per amore, ma anche per bisogno di consolazione. Oggi so che il matrimonio non era la risposta». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

