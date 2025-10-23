Sonia Bergamasco è La principessa di Lampedusa a teatro

La stagione della sala Leo de Berardinis dell’Arena del Sole di Bologna inaugura con l’attrice e regista Sonia Bergamasco in La principessa di Lampedusa, da giovedì 23 a domenica 26 ottobre. Dopo aver diretto il documentario Duse The Greatest, in occasione del centenario dalla morte della diva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

