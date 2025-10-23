Sondrio la contrada Fracaiolo è riqualificata | nuova pavimentazione per la via storica
Una zona di pregio della città resa più bella e funzionale grazie a un intervento di riqualificazione che ha comportato il rifacimento della pavimentazione. Da qualche giorno, la contrada Fracaiolo appare trasformata con i ciottoli di fiume che hanno sostituito lo sterrato, ponendo fine ai disagi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
