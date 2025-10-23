Sondrio la contrada Fracaiolo è riqualificata | nuova pavimentazione per la via storica

Sondriotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una zona di pregio della città resa più bella e funzionale grazie a un intervento di riqualificazione che ha comportato il rifacimento della pavimentazione. Da qualche giorno, la contrada Fracaiolo appare trasformata con i ciottoli di fiume che hanno sostituito lo sterrato, ponendo fine ai disagi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sondrio, il Palio delle contrade torna ancora più ricco di novità - Tra le più attese e sicuramente longeve manifestazioni del palinsesto sondriese, il Palio delle contrade torna ad animare piazza Garibladi a Sondrio, a partire dal 26 agosto ... Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sondrio Contrada Fracaiolo 232