soncino 46enne ladra di gratta e vinci denunciata dai carabinieri

Soncino (Cremona), 23 ottobre 2025 – È una donna 47enne residente nel bresciano la ladra di gratta e vinci che alcune settimane fa ha messo a segno un colpo all’interno di una tabaccheria del borgo. Era stata la titolare dell’esercizio a denunciare di aver subito il furto qualche giorno prima. La donna, con precedenti anche specifici, una mattina erano entrata nel negozio, con un uomo. La 47enne aveva chiesto di vedere alcuni prodotti, mentre l’uomo aveva chiesto di effettuare una ricarica. Poi la donna era andata via senza acquistare niente, quando l’uomo si era già allontanato dal locale. In quel frangente, la titolare della tabaccheria aveva verificato l’ammanco di numerosi gratta e vinci, del valore di alcune centinaia di euro, che si trovavano nei pressi del bancone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

