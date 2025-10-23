Son of a Donkey la nuova serie australiana di Netflix | trama e quando esce
Sta per sbarcare su Netflix una nuova serie comica australiana: “Son of a Donkey”, opera dei fratelli Theo e Nathan Saidden, già noti al grande pubblico come i creatori del fenomeno Superwog. Dopo aver conquistato milioni di visualizzazioni su YouTube e due stagioni di successo sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Minipony Summano. Simone Tang · Hey Little Love. Dopo il grande successo dell’arrivo dei nostri primi Mini Donkey, noi dell’allevamento Minipony Summano siamo entusiasti di annunciare una nuova, piccola e preziosa sorpresa! Abbiamo deciso di acc - facebook.com Vai su Facebook