Somministrati alcolici a ragazzini minorenni il Questore sospende la licenza di un circolo ricreativo
Nella mattinata di giovedì (23 ottobre), i carabinieri di Saludecio hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza di pubblico esercizio per dieci giorni, emesso dal Questore di Rimini, nei confronti di un circolo ricreativo del territorio. La misura giunge al termine di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
