Sommer Inter è tornato il muro nerazzurro! Con il neo tecnico Chivu la porta diventa impenetrabile! I numeri

Sommer Inter, ecco la nuova filosofia nerazzurra: difesa alta e compatta, la mano del neo allenatore Cristian Chivu Il reparto arretrato dell’Inter continua a crescere sotto la guida di Cristian Chivu, che può esultare per il nuovo equilibrio trovato dalla squadra. Sommer, ancora una volta, non ha dovuto raccogliere il pallone in fondo alla rete: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sommer Inter, è tornato il muro nerazzurro! Con il neo tecnico Chivu la porta diventa impenetrabile! I numeri

Leggi anche questi approfondimenti

Union Saint Gilloise-Inter, Sommer: "Sarà una bella gara, loro squadra giovane". VIDEO #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Inter, la rivincita di Yann Sommer modifica le strategie - Messo sulla graticola dopo la gara con la Juventus (“Ho commesso un paio di errori, succede” ha ammesso martedì sera) è tornato ai suoi livelli migliori, ... sportal.it scrive

Calciomercato Inter, il futuro di Sommer è ormai deciso. Quei tre nomi sono sulla lista di Marotta e c’è un grande favorito. Tutti i dettagli! - Le idee in casa nerazzurra sono molto chiare Il presente dell’Inter tra i pali ha un protagonista indiscusso: Ya ... Scrive calcionews24.com

Nuovo portiere Inter, tre piste per il post Sommer: una è clamorosa - Yann Sommer è tornato protagonista in positivo nella gara di esordio in Champions League contro l’Ajax. Da calciomercato.it