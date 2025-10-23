Sommer Inter difesa impenetrabile con l’elvetico! La solidità cresce con Chivu

Inter News 24 Sommer inter, la saracinesca elvetica torna a performare con Chivu che da un grosso sviluppo e migliora vistosamente la retroguardia nerazzurra. Il reparto difensivo dell’Inter continua a crescere sotto la guida di Cristian Chivu, che esulta per il nuovo equilibrio trovato nella squadra. Ancora una volta, Sommer non ha dovuto raccogliere nessun pallone in fondo alla rete, un dato che sottolinea l’ottima organizzazione difensiva della formazione nerazzurra, che ha mantenuto la porta inviolata anche contro l’ Union Saint-Gilloise in Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha mantenuto la porta chiusa sei volte in questa stagione, con ben tre clean sheet nelle prime tre gare di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

