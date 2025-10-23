Solofra la svolta necessaria | legalità ambiente e lavoro di qualità per rifondare il Distretto Conciario
Alla cortese attenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri del Comune di Solofra,Le sottoscritte organizzazioni, FILCTEM CGIL Avellino e Benevento, FEMCA CISL Campania Sud e Circolo Legambiente Valle Solofrana, intendono sottoporre alla Vostra attenzione una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Operazione della DIA su estorsione e usura tra le province di Salerno, Avellino e Napoli. Sedici fermi, quattro in Irpinia. Tra le vittime dei clan camorristici due giovani imprenditori di Solofra. #itv - facebook.com Vai su Facebook