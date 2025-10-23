Solofra AV | Inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano l’amministratore unico di una società’

Puntomagazine.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scarico illecito di acque reflue: denunciato imprenditore del polo conciario di Solofra dai Carabinieri Forestali di Serino. I  Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano nel polo conciario sito nel comune di Solofra, presso la sede legale ed operativa di un’azienda dedita al magazzinaggio, deposito e trasporto merci di prodotti chimici utilizzato nell’indotto conciario. Nello specifico i  militari  appuravano che l’azienda scaricava le acque reflue di dilavamento del piazzale, adibito a deposito di prodotti chimici, direttamente sulla strada pubblica, senza  pre-trattamento ed in assenza di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

solofra av inquinamento fiumeSolofra, inquinamento fiume Sarno: i Carabinieri denunciano l’amministratore unico di una conceria. - I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si reca ... Da irpinianews.it

Imprenditore denunciato per inquinamento a Solofra: sequestrati 50 fusti di plastica - I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e Forino tramite controlli finalizzati a contrastare l'inquinamento del fiume Sarno, i carabinieri hanno denunciato un imprenditore di Solofra, in ... Secondo ilmattino.it

solofra av inquinamento fiumeSolofra, scarti industriali non smaltiti: denuncia e sequestro spazi conceria - Rifiuti abbandonati, denunciato titolare di una conceria e sequestrate alcune aree dell'opificio. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Solofra Av Inquinamento Fiume