Solofra AV | Inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano l’amministratore unico di una società’
Scarico illecito di acque reflue: denunciato imprenditore del polo conciario di Solofra dai Carabinieri Forestali di Serino. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano nel polo conciario sito nel comune di Solofra, presso la sede legale ed operativa di un’azienda dedita al magazzinaggio, deposito e trasporto merci di prodotti chimici utilizzato nell’indotto conciario. Nello specifico i militari appuravano che l’azienda scaricava le acque reflue di dilavamento del piazzale, adibito a deposito di prodotti chimici, direttamente sulla strada pubblica, senza pre-trattamento ed in assenza di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
