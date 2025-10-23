Quando ancora nessuno a Ferrara lo conosceva, raccogliendo informazioni dagli addetti ai lavori, mister Di Benedetto veniva descritto come un tecnico con una certa predilezione per il calcio offensivo. L’allenatore siciliano effettivamente ha costruito – assieme alla società – una squadra a trazione anteriore, funzionale al 4-3-3 che aveva in mente. Dopo una partenza all’insegna delle polveri bagnate, i gol degli attaccanti stanno arrivando. Ma è fuori discussione che le note più positive della Spal dall’inizio della stagione a oggi siano arrivate dalla fase difensiva. È grazie alla solidità della retroguardia se i biancazzurri hanno trovato le prime vittorie contro Young Santarcangelo, Massa Lombarda e Comacchiese: quando si segna col contagocce bisogna blindare la propria porta, e così è stato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Solo quattro reti al passivo. Così è nata la Spal capolista