Solidarietà ai lavoratori e rilancio del sito

Il gruppo consiliare del Pd ha depositato una mozione finalizzata a esprimere solidarietà ai lavoratori del petrolchimico in un momento complesso e a chiedere tutela occupazionale e rilancio per il sito. In particolare, gli esponenti dem chiedono che l’amministrazione si rivolga "al ministero dell’Industria, d’intesa con la Regione, affinché si faccia garante della tenuta occupazionale e del rilancio produttivo del polo chimico, convocando con urgenza un tavolo nazionale di confronto che coinvolga imprese, istituzioni locali e parti sociali". L’impegno richiesto è inoltre ad attivarsi nei confronti dei "vertici di Eni-Versalis, assieme ai sindaci di Ravenna e Mantova, per ottenere certezze sugli investimenti strutturali necessari a rilanciare in ottica sostenibile le produzioni dei petrolchimici della valle padana", oltre a "promuovere politiche di incentivo e semplificazione amministrativa che favoriscano l’insediamento di nuove realtà produttive nel sito di Ferrara, fortemente orientate alla chimica fine e verde". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
