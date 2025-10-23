Sognava un futuro migliore muore a soli 25 anni La salma deve rientrare in Pakistan chiediamo aiuto
Lutto per la coop sociale Cento Fiori di Rimini. Nella giornata di mercoledì (15 ottobre) è scomparso, a soli 25 anni, Muhammad Ali Yousaf, cittadino pakistano che era ospite della coop dal novembre del 2024. E’ scomparso dopo aver combattuto una malattia. “Oggi ci raccogliamo nel silenzio e nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
