Sofia Goggia | Olimpiadi? Se vinco non mi ritiro E a fine gennaio mi laureao
La sciatrice azzurra si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con tanti obiettivi, agonistici e non. 🔗 Leggi su Golssip.it
Scopri altri approfondimenti
Aggiornamenti sulle condizioni di Sofia Goggia in vista della prossima stagione invernale #wearefisi - facebook.com Vai su Facebook
Sofia Goggia: “Senza Brignone sento il peso su di me. Per vincere mi isolo” - X Vai su X
Goggia: "Senza Brignone vivrò in una bolla. La Coppa, la tesi, i Giochi... e se vinco non mi ritiro" - Obiettivo o antipasto, la Coppa del Mondo di sci alpino scatta logicamente nel segno di Milano Cortina, l’Olimpiade che a febbraio animerà le piste ampezzane e di Bormio. Si legge su msn.com
Sci alpino, Sofia Goggia cerca continuità in gigante. Un pensierino alla Coppa del Mondo generale o focus sui Giochi? - Il grave infortunio di Federica Brignone ha privato l'Italia della regina della scorsa stagione, ma potrebbe proprio essere un'altra azzurra a prendersi ... Lo riporta oasport.it
Sofia Goggia: «Forse sono l'italiana più attesa alle Olimpiadi. Lavoro giorno per giorno per recuperare quei centesimi di groppo» - La campionessa bergamasca fa il punto del suo stato di salute in vista della prossima stagione e dei Giochi Olimpici ... Si legge su bergamo.corriere.it