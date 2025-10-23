Sociale approvato in giunta il Bonus anziani | fondo incrementato di 50mila euro
Pisa, 23 ottobre 2025 – Approvato in giunta il Bonus Anziani 2025 che prevede lo stanziamento di 460mila euro per l’erogazione di un contributo una tantum, fino ad un massimo di 2400 euro, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. I destinatari del beneficio saranno individuati attraverso un apposito bando pubblico che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa. “Il Comune di Pisa conferma e rafforza il suo impegno a sostegno delle persone più vulnerabili della nostra comunità, destinando per il 2025 un totale di 460mila euro al Bonus Anziani, con un incremento di 50mila euro rispetto allo scorso anno – dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
