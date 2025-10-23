Soccorso in montagna a pagamento | cosa potrà cambiare dal 2026

Milano, 23 ottobre 2025 – Giro di vite del governo contro l’ imprudenza in montagna. Nella bozza della Legge di Bilancio 2026 è prevista una norma che introduce il pagamento del soccorso alpino nei casi di dolo, colpa grave o richiesta immotivata. Negli ultimi anni il numero di soccorsi in montagna è aumentato in modo vertiginoso: escursionisti inesperti, cercatori di funghi sperduti nei boschi, turisti improvvisati con scarpe da ginnastica su sentieri d’alta. 05-08-2011 COMO RICERCHE DISPERSO NEI BOSCHI GENERICHE CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO FOTO CUSA CELL 335 6855682 Un fenomeno che si registra, purtroppo, anche sulle montagne lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

