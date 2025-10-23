So Foot sfotte Infantino | dopo la Bolivia organizziamo il Mondiale a Città del Vaticano
Nella sua visita in Bolivia, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha promesso che ci sarà un Mondiale nel Paese sudamericano. “ Lo spirito visionario di Infantino ha colpito ancora ”, ha scritto ironicamente So Foot. Gli improbabili Paesi per ospitare un Mondiale: Infantino, prendi nota. Il portale francese propone al presidente Fifa alcuni Stati “outsider” in cui ospitare la competizione in futuro: Una Coppa del Mondo nel Paese più basso del mondo: le Maldive, una repubblica che sorge in media a due metri sul livello del mare. Oppure il Nepal: perché giocare a un’altitudine di 4000 metri in Bolivia è troppo banale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
