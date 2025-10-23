Snowboard boxe e meditazione | allenando corpo e mente Shirley Mallmann trova il suo equilibrio Vivo in Brasile con la mia famiglia amo gli animali e passo molto tempo in campagna È ciò che mi rende più felice

S nowboard, boxe e meditazione: allenando corpo e mente Shirley Mallmann trova il suo equilibrio. «Vivo in Brasile con la mia famiglia, amo gli animali e passo molto tempo in campagna. È ciò che mi rende più felice». Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Mia zia amava la moda. Da piccola leggevo le riviste con lei, sognando di avere quei vestiti fotografati. Giocavamo a fare le sfilate con i suoi abiti e le sue scarpe, era così divertente!» racconta Shirley Mallmann, 47 anni, prima top model brasiliana a imporsi sulla scena internazionale. Nata nel 1977 a Santa Clara do Sul, piccolo centro agricolo del Rio Grande do Sul, in Brasile, cresce circondata dalla natura, tra colline e distese verdi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

