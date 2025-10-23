Snatt premiata dalla giuria del Sole 24 Ore | sostenibilità 2025
Nel cuore della logistica italiana, il Gruppo Snatt ha ottenuto un Premio Speciale della Giuria nell’ambito dell’Impresa Sostenibile 2025 promosso da Il Sole 24 Ore, riconoscendo un impegno Esg concreto e misurabile, annunciato il 22 ottobre 2025. Un segnale chiaro per chi crede nella sostenibilità come scelta d’impresa, non come slogan. Un riconoscimento che pesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
