Snatt premiata dalla giuria del Sole 24 Ore | sostenibilità 2025

Sbircialanotizia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della logistica italiana, il Gruppo Snatt ha ottenuto un Premio Speciale della Giuria nell’ambito dell’Impresa Sostenibile 2025 promosso da Il Sole 24 Ore, riconoscendo un impegno Esg concreto e misurabile, annunciato il 22 ottobre 2025. Un segnale chiaro per chi crede nella sostenibilità come scelta d’impresa, non come slogan. Un riconoscimento che pesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

snatt premiata dalla giuria del sole 24 ore sostenibilit224 2025

© Sbircialanotizia.it - Snatt premiata dalla giuria del Sole 24 Ore: sostenibilità 2025

Approfondisci con queste news

snatt premiata giuria soleAl Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore - (Adnkronos) – Il Gruppo Snatt, leader nella logistica 3PL per i settori fashion e lifestyle, con sede a Campegine (Reggio Emilia), ha ricevuto in data odierna un Premio Speciale della Giuria ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Snatt Premiata Giuria Sole