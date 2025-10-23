Sms Group lavoratori in sciopero | È una situazione inaccettabile
I lavoratori di Sms Group della sede di San Donato (ex Innse) sono scesi in piazza per protesta contro le decisioni aziendali di chiudere lo storico fondo sanitario, trasferire due dipendenti a 402 Km da casa e licenziarne un terzo con 104. L’azienda leader nella progettazione e realizzazione di impianti e macchinari per l’industria siderurgica, a San Donato ha circa 80 dipendenti, ingegneri e impiegati che, dal 1949 beneficiano di un fondo sanitario integrativo, sostenuto in parte dall’azienda e in parte dai lavoratori.Giovedì scorso, 16 ottobre, quattro giorni prima dell’incontro programmato tra azienda, rappresentanti dei lavoratori e sindacato, il nuovo gruppo dirigente aziendale, ha comunicato la disdetta unilaterale degli accordi sul fondo sanitario, notizia che ha fatto scattare la reazione dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
