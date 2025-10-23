Sms Group lavoratori in sciopero | È una situazione inaccettabile

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori di Sms Group della sede di San Donato (ex Innse) sono scesi in piazza per protesta contro le decisioni aziendali di chiudere lo storico fondo sanitario, trasferire due dipendenti a 402 Km da casa e licenziarne un terzo con 104. L’azienda leader nella progettazione e realizzazione di impianti e macchinari per l’industria siderurgica, a San Donato ha circa 80 dipendenti, ingegneri e impiegati che, dal 1949 beneficiano di un fondo sanitario integrativo, sostenuto in parte dall’azienda e in parte dai lavoratori.Giovedì scorso, 16 ottobre, quattro giorni prima dell’incontro programmato tra azienda, rappresentanti dei lavoratori e sindacato, il nuovo gruppo dirigente aziendale, ha comunicato la disdetta unilaterale degli accordi sul fondo sanitario, notizia che ha fatto scattare la reazione dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sms group lavoratori in sciopero 200 una situazione inaccettabile

© Ilgiorno.it - Sms Group, lavoratori in sciopero: "È una situazione inaccettabile"

Scopri altri approfondimenti

sms group lavoratori scioperoSms Group, lavoratori in sciopero: "È una situazione inaccettabile" - L’azienda leader nella progettazione di impianti e macchinari per l’industria ha 80 dipendenti a San Donato. Lo riporta msn.com

sms group lavoratori scioperoSan Donato, protesta alla Sms Group per fondo sanitario e trasferimenti - LAVORO La Fiom Cgil denuncia la disdetta unilaterale degli accordi sul fondo sanitario e il trasferimento di due dipendenti a 400 chilometri di distanza. Riporta ilcittadino.it

Cerca Video su questo argomento: Sms Group Lavoratori Sciopero