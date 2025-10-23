Smd Cyber Challenge 2025 la sfida della Difesa italiana per scovare talenti del mondo cyber

Wired.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 dicembre Roma diventa il campo di battaglia digitale per cento giovani esperti di sicurezza informatica. Lo stato maggiore della Difesa apre le porte a studenti e professionisti per scoprire i futuri difensori del cyberspazio nazionale. 🔗 Leggi su Wired.it

