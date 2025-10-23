Smd Cyber Challenge 2025 la sfida della Difesa italiana per scovare talenti del mondo cyber
Il 4 dicembre Roma diventa il campo di battaglia digitale per cento giovani esperti di sicurezza informatica. Lo stato maggiore della Difesa apre le porte a studenti e professionisti per scoprire i futuri difensori del cyberspazio nazionale. 🔗 Leggi su Wired.it
Cyber security: la Difesa chiama a raccolta i cyber-talenti italiani con il concorso “SMD Cyber Challenge” - È questo l’obiettivo della prima edizione della SMD Cyber Challenge, lanciata oggi dallo Stato maggiore della Difesa. Riporta agensir.it
Studenti, neolaureati e giovani professionisti del settore cyber. Lo Stato Maggiore della Difesa chiama - Una nuova opportunità per gli studenti degli Istituti tecnici dove si studia e si pratica l'esperienza del mondo cyber, ma anche per quei giovani ... Secondo clarusonline.it
DIFESA, AL VIA LA PRIMA SMD CYBER CHALLENGE - Aperte da oggi le iscrizioni alla prima SMD Cyber Challenge, una competizione- 9colonne.it scrive