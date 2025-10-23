Skatepark di viale Elvezia al centro dello scontro È da recuperare ma i vicini mettono i paletti | Ok bambini e anziani no adolescenti

Monza – La Consulta San Biagio Cazzaniga torna a proporre al Comune un progetto di valorizzazione del quartiere a partire dal recupero dell’area dell’ex skatepark su viale Elvezia. Ma i residenti si oppongono: niente aree giovani davanti a casa. Al centro del contendere un’area recintata, con un cancelletto di entrata con uno spiazzo con gradoni di cemento e una tettoia in metallo (la cui stabilità andrebbe verificata). La struttura, allestita all’inizio degli anni 2000, non è mai stata oggetto di manutenzione ed è degradata: le rampe erano costituite da materiale multistrato che a causa delle intemperie si sono ammalorate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

