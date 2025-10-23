Sissa inaugurata la tangenzialina di Trecasali e San Quirico

Parmatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurata ufficialmente la tangenzialina di Trecasali e San Quirico, il tratto di strada di 700 metri che consente di collegare la rotatoria di via De Andrè e la nuova rotatoria sulla Strada provinciale 8, arteria a sua volta riqualificata nei mesi scorsi. Il taglio del nastro da parte delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

