Sissa inaugurata la tangenzialina di Trecasali e San Quirico
Inaugurata ufficialmente la tangenzialina di Trecasali e San Quirico, il tratto di strada di 700 metri che consente di collegare la rotatoria di via De Andrè e la nuova rotatoria sulla Strada provinciale 8, arteria a sua volta riqualificata nei mesi scorsi. Il taglio del nastro da parte delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
