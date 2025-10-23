Sinner uomo libero

Mancava Cazzullo.”. Ace. Gioco partita incontro. Il gran Paolo Bertolucci su X ha demolito con una sola palla di servizio la campagna italico-giornalistica, o sarà giornalistico-neosovranista?, contro lo splendido campione, e splendidamente libero, Jannik Sinner. Che ha fatto sapere, con l’aggravante di non aver regalato lo sgoop a qualche testata del giornalismo collettivo, che non parteciperà alla Coppa Davis. Chiarito in breve: tutti quelli che s’intendono di tennis hanno difeso la scelta di non partecipare (dopo averlo fatto, e vincendo due volte) a un trofeo ormai minore. Da Bertolucci a Panatta a Barazzutti: il grande tennis non sta più lì, dentro all’insalatiera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sinner uomo libero

