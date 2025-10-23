Sinner travolto dalle polemiche per il no alla Davis ma nel tennis sono altri i trofei che contano

Jannik Sinner dopo il prevedibile no alla Final Eight di Coppa Davis 2025 è stato travolto dalle polemiche. In troppi lo hanno criticato per una scelta che ha una logica chiarissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo essere stato travolto da Jannik Sinner nella finale del Six Kings Slam, Carlos Alcaraz ha scritto un messaggio sul profilo Instagram del campione azzurro, che ha risposto immediatamente La risposta di Jannik: https://fanpa.ge/AJVOf - facebook.com Vai su Facebook

Six Kings Slam: Sinner nuovamente campione per il secondo anno consecutivo, Alcaraz travolto https://oggisportnotizie.it/2025/10/six-kings-slam-sinner-nuovamente-campione-per-il-secondo-anno-consecutivo-alcaraz-travolto/… - X Vai su X

Sinner travolto dalle polemiche per il no alla Davis, ma nel tennis sono altri i trofei che contano - Jannik Sinner dopo il prevedibile no alla Final Eight di Coppa Davis 2025 è stato travolto dalle polemiche. Si legge su fanpage.it

Sinner e il no alla Davis, retroscena: il vero motivo del gran rifiuto alle Finals. Ma è polemica sugli spot - Sinner no alla Davis, spunta il retroscena: il vero motivo del gran rifiuto di Jannik alle Finals di Bologna. Secondo sport.virgilio.it

“Posso solo dire che accetto tutte le critiche. Avere qui la mia famiglia mi ricorda quanti sacrifici ho fatto”: Sinner parla dopo gli attacchi - Dopo la vittoria a Vienna contro Altmaier, l'azzurro è tornato sulla rinuncia alla Coppa Davis e ha spiegato l'importanza di avere vicino la famiglia in questo momento ... Si legge su ilfattoquotidiano.it