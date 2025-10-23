Jannik Sinner ha rinunciato alla Coppa Davis e si è scatenato un putiferio. Il giornalista Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, spiega a Tgcom24 perché la scelta del tennista altoatesino deve essere rispettata. "La Coppa Davis una volta era sullo stesso piano di Wimbledon. A partire dagli anni Novanta non è più così: la Coppa Davis ha perso via via importanza perché i giocatori più forti hanno smesso di giocarla con continuità, visto che richiedeva troppo impegno. Si disputava in 4 settimane, che poi potevano diventare anche 6-7", ha detto Scanagatta. "Oggi vincere uno Slam è più importante che vincere la Coppa Davis", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sinner "snobba" la Coppa Davis, Scanagatta a Tgcom24: "Ecco perché difendo Jannik"