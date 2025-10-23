Sinner senza pietà | Altmaier battuto in appena 58' Gli highlights

Partenza agevole per Jannik Sinner all'Atp 500 di Vienna. Gli bastano 58 minuti per battere in due set il tedesco Altamier col punteggio di 6-0 6-2. Ora il derby azzurro con Cobolli. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner senza pietà: Altmaier battuto in appena 58'. Gli highlights

