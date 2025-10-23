Sinner rinuncia alla Davis ecco l' ironica reazione dei Carota Boys
Jannik Sinner ha annunciato il forfait alla Coppa Davis per concentrarsi sul recupero fisico e preparare al meglio la prossima stagione. La notizia ha colpito i Carota Boys, gruppo di tifosi noti per il loro sostegno incondizionato al tennista altoatesino. Ecco la loro ironica reazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Jannik Sinner si è isolato dalle polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis in quel di Vienna. Un torneo quello austriaco che per lui ha un valore speciale. - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, Sinner rinuncia alla Davis: ora il movimento italiano dimostri davvero di essere grande - X Vai su X
Sinner, la rivelazione shock del governatore: “È fragile…”. Tifosi in allarme - Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, è intervenuto con decisione nel dibattito ... Secondo thesocialpost.it
L’attacco del Codacons a Sinner dopo il no alla Coppa Davis: “Toglietegli tutte le onoreficenze” - Nuove polemiche su Jannik Sinner dopo il rifiuto della Coppa Davis: il Codacons lo attacca, mentre politici e sportivi lo difendono. Riporta blitzquotidiano.it
Sinner, la rinuncia alla Davis scatena la bufera mediatica. Gramellini: “Si è messo in un guaio”. L’attacco della Gazzetta - La decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla Coppa Davis scatena una buferia mediatica intorno al numero 2 del mondo: gli attacchi di Gramellin e Gazzetta ... Si legge su sport.virgilio.it