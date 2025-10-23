Sinner rinuncia alla Davis ecco l' ironica reazione dei Carota Boys

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025

Jannik Sinner ha annunciato il forfait alla Coppa Davis per concentrarsi sul recupero fisico e preparare al meglio la prossima stagione. La notizia ha colpito i Carota Boys, gruppo di tifosi noti per il loro sostegno incondizionato al tennista altoatesino. Ecco la loro ironica reazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sinner rinuncia alla davis ecco l ironica reazione dei carota boys

© Tgcom24.mediaset.it - Sinner rinuncia alla Davis, ecco l'ironica reazione dei Carota Boys

