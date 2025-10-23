Sinner quando gioca? A Vienna sfida Bublik nei quarti | orario dove vederla tv e streaming precedenti e ranking

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Vienna. Dopo aver battuto agevolmente Altmaier al debutto, l'altoatesino ha avuto la meglio anche sul connazionale Flavio Cobolli, non senza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca? A Vienna sfida Bublik nei quarti: orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e ranking

"Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco, è la sua lingua madre, risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna." Così Bruno Vespa su X.

Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X

