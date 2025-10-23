Sinner oggi a Vienna contro Cobolli | orario e dove vedere il derby Una prima assoluta

Sport.quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vienna, 23 ottobre 2025 - Oggi a  Vienna va in scena il derby azzurro fra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Match che mette in palio il pass per i quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. L'altoatesino è reduce dall'affermazione ai danni del tedesco  Daniel Altmaier, ko 6-0, 6-2. Una risposta sul campo alle polemiche italiane per la decisione di saltare la Coppa Davis. Il classe 2002 invece, convocato da Volandri per l’appuntamento di Bologna, ha debuttato nella manifestazione austriaca battendo il ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-6, 6-2. La prima volta . Questa sarà la prima volta che i due si scontreranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner oggi a vienna contro cobolli orario e dove vedere il derby una prima assoluta

© Sport.quotidiano.net - Sinner oggi a Vienna contro Cobolli: orario e dove vedere il derby. Una prima assoluta

Altri contenuti sullo stesso argomento

sinner oggi vienna controSinner oggi a Vienna contro Cobolli: orario e dove vedere il derby. Una prima assoluta - Il numero 2 del mondo, fino a questo momento, ha sempre battuto i suoi connazionali ... Scrive sport.quotidiano.net

sinner oggi vienna controSinner-Cobolli oggi all’ATP Vienna: orario e dove vederlo in TV e streaming - Jannik Sinner affronta Flavio Cobolli oggi pomeriggio nel match degli ottavi dell’ATP 500 di Vienna. Segnala fanpage.it

sinner oggi vienna controDove vedere Sinner oggi all'Open di Vienna 2025 in streaming, agli ottavi incontra niente meno che Cobolli - È un derby inedito quello che ci aspetta oggi all'ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Si legge su gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Oggi Vienna Contro