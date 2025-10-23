Vienna, 23 ottobre 2025 - Oggi a Vienna va in scena il derby azzurro fra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Match che mette in palio il pass per i quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. L'altoatesino è reduce dall'affermazione ai danni del tedesco Daniel Altmaier, ko 6-0, 6-2. Una risposta sul campo alle polemiche italiane per la decisione di saltare la Coppa Davis. Il classe 2002 invece, convocato da Volandri per l’appuntamento di Bologna, ha debuttato nella manifestazione austriaca battendo il ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-6, 6-2. La prima volta . Questa sarà la prima volta che i due si scontreranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner oggi a Vienna contro Cobolli: orario e dove vedere il derby. Una prima assoluta