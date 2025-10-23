Sinner la rivelazione shock del governatore | È fragile… Tifosi in allarme

Thesocialpost.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una voce netta, fuori dal coro della polemica. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, è intervenuto con decisione nel dibattito nazionale scoppiato dopo la rinuncia di Jannik Sinner alle Finali di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Mentre sui media e sui social si moltiplicano le accuse al campione pusterese, numero 2 del ranking mondiale, Kompatscher invita alla calma e al rispetto delle scelte personali dell’atleta: «Si tratta di una polemica sterile e inutile, dettata da una mancanza di comprensione verso le esigenze di un atleta che punta al vertice assoluto». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

