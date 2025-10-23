Sinner? Ha ragione ad aver rifiutat o le Finals di Coppa Davis perché la Coppa non è il Mundial. Lo scrive il Messaggero con la firma di Guglielmo Nappi Perché Sinner ha ragione. “Il tennis è uno sport individuale che negli ultimi due-tre decenni ha esasperato questa caratteristica. Il sogno di qualsiasi tennista professionista, e Sinner è tra questi, (parliamo di 1.500 giocatori che frequentano il circuito Pro) oggi è quello di vincere uno Slam, non certo portare a casa l’Insalatiera. E questa è una delle ragioni per cui la gloriosa ma polverosa Davis vecchio formato – nel 76 vinta in Cile da Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli e capitan Pietrangeli – ha sempre più perso valore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner ha ragione, come avevano ragione Federer, Nadal e Sampras (Messaggero)