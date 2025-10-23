Sinner formato derby Cobolli battuto a Vienna Ora Bublik ai quarti

Webmagazine24.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Vienna. Il tennista azzurro ha battuto oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli nel derby degli ottavi all'Atp 500 austriaco. Il numero due del mondo si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (4). Al prossimo turno Sinner, che ha già vinto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner formato derby cobolliSinner-Cobolli 2-0 diretta Atp Vienna: Jannik vince il derby e vola ai quarti LIVE - In palio c'è un posto ai quarti di finale: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it

sinner formato derby cobolliSinner-Cobolli 6-2 7-6: Jannik vince il derby azzurro e vola ai quarti a Vienna. Sfiderà Bublik - Da Berrettini a Musetti fino a derby azzurro tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Lo riporta ilmessaggero.it

sinner formato derby cobolliJannik Sinner impeccabile nei derby: regolato Cobolli, è ai quarti a Vienna - Il numero due del mondo batte il romano in due set e accede ai quarti di finale dell''Erste Bank Open' dove affronterà Alexander Bublik ... Secondo sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Formato Derby Cobolli