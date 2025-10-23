Sinner formato derby Cobolli battuto a Vienna Ora Bublik ai quarti
(Adnkronos) – Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Vienna. Il tennista azzurro ha battuto oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli nel derby degli ottavi all'Atp 500 austriaco. Il numero due del mondo si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (4). Al prossimo turno Sinner, che ha già vinto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner ha risposto (col sorriso ) all'ennesia domanda sulla Davis. Poi l'annuncio della sua partecipazione al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo un anno di assenza - facebook.com Vai su Facebook
Sinneristi dentro (@sinneristi1) - X Vai su X
Sinner-Cobolli 2-0 diretta Atp Vienna: Jannik vince il derby e vola ai quarti LIVE - In palio c'è un posto ai quarti di finale: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
Sinner-Cobolli 6-2 7-6: Jannik vince il derby azzurro e vola ai quarti a Vienna. Sfiderà Bublik - Da Berrettini a Musetti fino a derby azzurro tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Lo riporta ilmessaggero.it
Jannik Sinner impeccabile nei derby: regolato Cobolli, è ai quarti a Vienna - Il numero due del mondo batte il romano in due set e accede ai quarti di finale dell''Erste Bank Open' dove affronterà Alexander Bublik ... Secondo sportal.it