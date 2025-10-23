Sinner esce allo scoperto | la fidanzata Laila Hasanovic presente a Vienna nel box con i genitori | Le foto
Non è un momento semplicissimo da un punto di vista mediatico per Jannik Sinner, al centro delle polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis. Motivo per cui l’azzurro a Vienna – nel corso del match vinto nettamente contro Altmaier – ha chiesto il supporto di tutta la famiglia, ma a sorpresa anche della fidanzata Laila Hasanovic. La relazione tra i due è ormai cosa nota da mesi, ma mai erano usciti allo scoperto: lo hanno fatto ieri, 22 ottobre, quando la modella danese è stata immortalata dai fotografi nel box di Sinner insieme alla famiglia del tennista. Segnale che l’altoatesino ha bisogno della vicinanza e il supporto di tutti in questo momento: “Posso solo dire – ha spiegato – che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere”, ha spiegato parlando della Coppa Davis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
