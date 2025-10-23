Sinner e la crema che si spalma sotto la maglia e vicino al naso prima di giocare | a cosa serve

Jannik Sinner a Vienna si è spalmato una crema sul petto e nella zona tra bocca e naso. Non si tratta di una novità per il tennista italiano. Ecco a cosa serve. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner e la crema che si spalma sotto la maglia e vicino al naso prima di giocare: a cosa serve - Jannik Sinner a Vienna si è spalmato una crema sul petto e nella zona tra bocca e naso. Secondo fanpage.it

Sinner, il ritiro a Shanghai: come sta e cosa è successo. Il clima sotto accusa, il precedente Medvedev, gli effetti sul ranking - A Shanghai però sotto accusa c'è il clima definito «impossibile» da tutti i tennisti in campo. Si legge su ilgazzettino.it

Sinner, il ritiro a Shanghai: come sta e cosa è successo. Il clima sotto accusa, il precedente Medvedev, gli effetti sul ranking - Doveva difendere il titolo e mettere da parte punti buoni per la rincorsa al primo posto, si è dovuto arrendere ai crampi. ilgazzettino.it scrive