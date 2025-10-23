Sinner e i derby Cobolli il decimo avversario italiano Non ha mai perso più di un set
Jannik sempre vincente contro i connazionali a livello Atp. Sedici vittorie su sedici, Sonego quello affrontato più volte. Ma la partita migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Tanti italiani in campo a Vienna domani Dal derby tra Sinner e Cobolli ? Ai match di Musetti, Berrettini e Arnaldi ? - facebook.com Vai su Facebook
ARIA DI DERBY vs Jannik #Sinner e Flavio #Cobolli si affronteranno per la prima volta in carriera al 2T dell'#erstebankopen di Vienna Ritiriamo dunque fuori la statistica dei derby ufficiali giocati da Sinner in un main draw contro un suo - X Vai su X
LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: i due azzurri si affrontano per la prima volta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI- oasport.it scrive
Il programma di giovedì 23 ottobre: cinque azzurri sul Centrale di Vienna, c’è il derby tra Sinner e Cobolli - Il prestigioso ATP 500 austriaco si tinge di azzurro nella giornata odierna: oltre al derby giocano anche Berrettini, Arnaldi e Musetti La giornata odierna si prospetta davvero interessante per i colo ... Da tennisitaliano.it
Sinner perfetto nel debutto a Vienna: ora derby inedito con Cobolli - Magari troppo stizzito dalle polemiche dopo il no alla coppa Davis. Riporta ilmessaggero.it