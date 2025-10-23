Sinner e i derby Cobolli il decimo avversario italiano Non ha mai perso più di un set

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik sempre vincente contro i connazionali a livello Atp. Sedici vittorie su sedici, Sonego quello affrontato più volte. Ma la partita migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner e i derby cobolli il decimo avversario italiano non ha mai perso pi249 di un set

© Gazzetta.it - Sinner e i derby, Cobolli il decimo avversario italiano. Non ha mai perso più di un set

Altre letture consigliate

sinner derby cobolli decimoLIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: i due azzurri si affrontano per la prima volta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI- oasport.it scrive

sinner derby cobolli decimoIl programma di giovedì 23 ottobre: cinque azzurri sul Centrale di Vienna, c’è il derby tra Sinner e Cobolli - Il prestigioso ATP 500 austriaco si tinge di azzurro nella giornata odierna: oltre al derby giocano anche Berrettini, Arnaldi e Musetti La giornata odierna si prospetta davvero interessante per i colo ... Da tennisitaliano.it

sinner derby cobolli decimoSinner perfetto nel debutto a Vienna: ora derby inedito con Cobolli - Magari troppo stizzito dalle polemiche dopo il no alla coppa Davis. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Derby Cobolli Decimo