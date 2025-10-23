Sinner e Cobolli danno spettacolo Gran tennis alla fine vince Jannik
Quasi due ore di tennis spettacolare per la gioia degli spettatori dell’Atp 500 di Vienna. In campo due italiani: Jannik Sinner e Flavio Cobolli che hanno tirato fuori il meglio del loro repertorio con scambi entusiasmanti e colpi apparentemente impossibili per i comuni mortali. Sinner era favorito e alla fine ha imposto la sua superiorità, ma nel tie-break che ha concluso la partita ha dovuto estrarre un rovescio impossibile dal centro del campo finito all’incrocio delle righe e una percentuale di prime palle eccellenti sul servizio. Senza paura Cobolli era al primo confronto con Jannik, ma ha giocato senza paura, sfidando il numero due del mondo sul suo terreno: colpi terribili da fondo campo, grande mobilità e un servizio potente e preciso. 🔗 Leggi su Panorama.it
