Jannik Sinner e Flavio Cobolli. C’è grande attesa per il derby azzurro in programma oggi all’Atp Vienna 2025, non prima delle 17.30. Il 24 altoatesino e il 23enne romano si affrontano agli ottavi di finale del torneo 500 austriaco: chi vince sfida uno tra l’argentino Francisco Cerundolo (n°21) e il kazako Alexander Bublik (n°16). Oltre a loro, anche altri tre italiani sono impegnati sui campi del Wiener Stadthalle: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. Sinner: “Cobolli un amico, sarà una partita difficile”. “ Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Cobolli, oggi il derby a Vienna: orario e dove vederlo