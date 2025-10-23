Sinner-Cobolli oggi Atp Vienna | a che ora e dove vederla in diretta

Jannik Sinner e Flavio Cobolli si sfidano oggi giovedì 23 ottobre nei quarti dell'Atp 500 di Vienna. Al primo turno il numero 2 del ranking Atp ha travolto Daniel Altmaier con un netto 6-0, 6-2 in meno di un'ora di gioco. Flavio Cobolli ha vinto in 2 set con il ceco Tomas Machac imponendosi al. 🔗 Leggi su Today.it