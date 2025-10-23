Sinner-Cobolli nel derby in palio i quarti a Vienna | il pronostico
C'è per la prima volta il giovane tennista romano sulla strada del numero due del mondo nell'Atp 500 austriaco: per Flavio l'esame di maturità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sinner a Sky: "Con Cobolli sarà dura, speriamo in una bella partita". VIDEO #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Debutto perfetto per Sinner a Vienna: battuto Altamaier 6-0 6-2, agli ottavi sfiderà Cobolli - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: i due azzurri si affrontano per la prima volta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI- Secondo oasport.it
Sinner perfetto nel debutto a Vienna: ora derby inedito con Cobolli - Magari troppo stizzito dalle polemiche dopo il no alla coppa Davis. Segnala ilmessaggero.it
Quanti soldi può guadagnare Sinner a Vienna? Gli assegni palio turno per turno - Dopo aver fatto il colpaccio a livello economico aggiudicandosi i 6 milioni di dollari in palio al Six Kings Slam (torneo esibizione) di Riad, Jannik ... Lo riporta oasport.it