Sinner-Cobolli derby azzurro negli ottavi di Vienna – Diretta

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli – in diretta tv e streaming – nel derby azzurro degli ottavi di finale dell’Atp 500 austriaco. Sinner al primo turno del torneo ha superato agilmente il tedesco Daniel Altmaier, battuto in due set con un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna – Diretta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'#Atp500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tr - facebook.com Vai su Facebook

Tennis, Vienna: super giovedì con 5 italiani in campo e il derby Sinner-Cobolli. Dove vederli in tv - X Vai su X

Sinner-Cobolli: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il derby azzurro all'ATP di Vienna - Gli ottavi di finale del torneo austriaco si tingono di azzurro: sarà derby - Come scrive tuttosport.com

Sinner-Cobolli, Atp Vienna oggi in diretta TV: canale, orario e quel ‘vizio’ di Jannik nei derby italiani - giovedì 23 ottobre – il match tra il campione altoatesino e il tennista romano all'Atp 500 di Vienna. Si legge su libero.it

ATP 500 Vienna: Berrettini batte Norrie in due set, ora derby azzurro Sinner-Cobolli - Il tennista romano agli ottavi del torneo ATP 500 di Vienna, ha battuto il britannico Cameron Norrie in tre set con il punteggio di 7- Da tg.la7.it