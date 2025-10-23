Sinner-Alcaraz forfait a Parigi | arriva l’annuncio ufficiale

Sinner e Alcaraz duello infinito nella storia del tennis moderno e mondiale: al Master 1000 di Parigi però ci sarà un’assenza pesantissima. Il tennis mondiale sta vivendo un’epoca di straordinario equilibrio e rivalità, e al centro di tutto ci sono loro: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Due facce della stessa medaglia, due modi diversi di interpretare il talento e la forza mentale. Da una parte la precisione glaciale dell’altoatesino, dall’altra l’esplosività e la fantasia dello spagnolo. È il nuovo dualismo che, senza ombra di dubbio, ha già preso il posto delle storiche sfide tra Federer, Nadal e Djokovic. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

