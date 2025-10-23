Sinalunga | operaio cade dal tetto di un immobile è grave
Ancora un incidente sul lavoro in Toscana. E' accaduto stamattina, 23 ottobre 2025, a Sinalunga (Siena) dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un immobile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cade dal tetto, grave operaio nel Senese - Incidente sul lavoro questa mattina a Sinalunga (Siena) dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un immobile. Lo riporta msn.com
Operaio 57enne cade dal tetto: grave in ospedale - Un 57enne è in ospedale dopo un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 23 ottobre, a Sinalunga. Come scrive gonews.it
Cede il tetto: grave un operaio caduto dalla copertura, interviene l’elisoccorso - Incidente sul lavoro a Sinalunga: accade in mattinata nel cantiere di un immobile in ristrutturazione. msn.com scrive