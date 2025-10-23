Simona Quadarella si racconta | cambiamenti Europei e nuove sfide! Acque libere? Ni

Un 2025 da incorniciare per Simona Quadarella, la regina del mezzofondo azzurro che continua a scrivere pagine indimenticabili nella storia del nuoto italiano. Dopo il Mondiale di Singapore, vissuto da protagonista assoluta tra avversarie di altissimo livello, la campionessa romana si racconta ai microfoni di Sofia Altavilla ed Enrico Spada in una nuova puntata di Swim Zone. Quadarella parla del cambio di allenatore, delle sue prospettive per i prossimi Europei, da sempre terreno di caccia prediletto, e svela anche un’inedita curiosità: uno sguardo alle acque libere, magari in staffetta o nella nuova prova “ko”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simona Quadarella si racconta: cambiamenti, Europei e nuove sfide! Acque libere? “Ni”

