Arezzo, 23 ottobre 2025 – “La Valtiberina Toscana è una terra straordinaria, che costituisce una realtà unica per via della sua particolare collocazione. Un territorio di confine che, oltre alle sue peculiarità, sconta purtroppo da anni le conseguenze dell’isolamento infrastrutturale, dello spopolamento e della riduzione di opportunità. Per questo, nell’ambito dell’esame del disegno di legge per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, ho voluto farmi portavoce delle istanze e delle esigenze della Valtiberina, ottenendo l’approvazione di un ordine del giorno a mia firma che impegna il Governo a valutare l’estensione ai comuni di quest’area dei benefici previsti per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Simona Petrucci (FdI): “Approvato ordine del giorno per portare la Valtiberina Toscana al centro delle politiche di sviluppo”