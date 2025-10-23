Silvia Uras | Voglio che l'arte dica chi sono non le etichette Tra me e Maria Esposito non servono definizioni
Silvia Uras si racconta a Fanpage.it tra origini, arte, sogni e libertà. In quest'intervista, spiega com'è iniziata la sua carriera, dai video virali su TikTok fino al palco di Made in Sud e alle sale di registrazione. E sul rapporto con Maria Esposito: "Non ci interessano le etichette. Quando due persone si vogliono bene, conta solo l'affetto che le lega".
