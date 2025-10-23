Silvia Toffanin versione costosissima a This is me | marca e prezzo del look total gold

Continua il successo di This is Me, il programma di Canale 5 che, puntata dopo puntata, celebra alcuni tra gli artisti più amati della scena musicale e televisiva italiana, molti dei quali legati anche al mondo di Amici. Dopo l’ottimo debutto della seconda edizione, che ha visto sul palco ospiti del calibro di Gigi D’Alessio e Laura Pausini, questa sera – mercoledì 22 ottobre – l’appuntamento in prima serata promette nuove emozioni. Al centro della scena, infatti, ci sarà Lorella Cuccarini, chiamata a ripercorrere i suoi straordinari 40 anni di carriera in un mix di ricordi, performance e sorprese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

