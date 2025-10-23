Silvia Masiero e Cesare Vanzetti avvocati difensori di Erik Zorzi | Ricorreremo in appello
«Faremo appello»: non ci stanno Silvia Masiero e Cesare Vanzetti, avvocati difensori di Erik Zorzi, dopo la sentenza di primo grado che condanna all'ergastolo il proprio assistito per l'omicidio dell'ex moglie Nicoleta Rotaru.Affermano i due legali: «La sentenza non ci coglie del tutto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
