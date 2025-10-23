Sigfrido Ranucci denuncia pressioni politiche contro Report e chiede l’intervento del Garante europeo

"Solidarietà ipocrita" e accuse di uso politico dell'Authority. Sigfrido Ranucci, storico conduttore della trasmissione d'inchiesta Report, ha denunciato un presunto tentativo di colpire il programma attraverso un uso politico del Garante per la privacy. Durante una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo, organizzata dall'eurodeputato Sandro Ruotolo (Pd), il giornalista ha parlato di una situazione « gravissima per la libertà di informazione ». «In questi giorni sto ricevendo solidarietà bipartisan, ma si tratta di una solidarietà ipocrita — ha dichiarato Ranucci — perché da una parte mi si esprime vicinanza, dall'altra qualcuno arma il Garante per colpire Report e dare un segnale a chi fa informazione libera ».

