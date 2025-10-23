Sigfrido Ranucci denuncia | C’è chi vuole armare il Garante della privacy per punire Report La replica | Noi indipendenti e trasparenti

Il giornalista  Sigfrido Ranucci, conduttore di  Report, ha denunciato pubblicamente un presunto tentativo di «punire» la sua trasmissione attraverso l’uso politico del  Garante per la privacy. «In questi giorni sto ricevendo solidarietà bipartisan, ma si sta rivelando ipocrita — ha detto — perché da una parte mi si esprime vicinanza, dall’altra qualcuno sta armando il Garante per colpire  Report  e dare un segnale esemplare ad altre trasmissioni». Ranucci ha parlato da remoto nel corso di una conferenza stampa al  Parlamento europeo, organizzata dall’eurodeputato del Partito democratico  Sandro Ruotolo. 🔗 Leggi su Open.online

